Жителя Сургута приговорили к пяти годам тюрьмы за смертельное ДТП. Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте суд приговорил 52-летнего мужчину к пяти годам лишения свободы за совершенное ДТП, в котором один человек погиб и еще один пострадал. Ранее следователи возбуждали уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Вечером 14 июля 2019 года пьяный виновный на «Шкоде» на проезжей части напротив одного из домов СОТ «Рябинка» не выбрал скорость, которая бы обеспечивала возможность постоянного контроля за движением машины, и выехал на правую обочину, где сбил пешеходов 1955 и 1966 годов рождения.

– В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, 64-летнему пешеходу были причинены телесные повреждения, а 53-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службеУМВД России по городу Сургуту.

Сургутским городским судом мужчину признали виновным. Ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.