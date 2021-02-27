Автоинспекторы Югорска отогрели замерзающих на трассе свердловчан

Фото: Госавтоиспекция Югры

На автодороге «Югра» между поселком Пионерский и городом Югорск в большегрузном автомобиле замерзали двое мужчин, жителей Сухого Лога Свердловской области. Сообщение об этом приняла дежурная часть ОМВД России по Югорску.

На помощь замерзающим автомобилистам выехали старший инспектор ОВ ДПС ОГИБДД, капитан полиции Евгений Горкунов и инспектор ОВ ДПС ОГИБДД, старший лейтенант полиции Юрий Драчук. Большегрузный Mitsubishi полицейские нашли на 417 километре трассы.

Дальше инспекторы посадили мужчин в патрульный автомобиль, чтобы свердловчане согрелись, напоили их горячим чаем. А затем сотрудники ГИБДД помогли отогреть замерзший бензобак, после чего сопроводили мужчин до города.