В Югре в разных городах в одно и то же время сгорело два авто

Фото: МЧС Югры

Почти в одно и то же время сегодня, 27 февраля, поступили сообщения о возгорании автомобилей в двух городах Югры. Пожарные Белоярского приняли сообщение в 14:03 о возгорании автомобиля на улице Лесная.

– Возгорание было локализовано в 14:15, открытое горение ликвидировано в 14:15. В ликвидации пожара были задействованы четыре человека личного состава и единица техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания, – поясняет МЧС Югры.

В это же время тушили машину на улице Объездная в Ханты-Мансийске. Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 14:07. Возгорание было локализовано в 14:16, открытое горение ликвидировано в 14:16. Пожар тушили четверо спасателей и единица техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания.