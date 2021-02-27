Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 февраля 2021 года увеличилось на 119 человек

Фото: департамент здравоохранения Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 27 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 119 и составило 51 352 человек.

Оперативный штаб Югры сообщает, что за минувшие сутки в регионе выявили 119 новых случаев коронавируса в 20 муниципальных образованиях, всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 51 352.

По клинической структуре в состоянии пневмонии находятся 35 пациентов, с симптомами ОРВИ заболевание протекает у 77 человек, в бессимптомной форме коронавирус переносят семеро. Выздоровели 181 человек, за весь период пандемии — 49 234 человека.

За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 234 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 743 летальных исхода, выздоровели 3 799 406 человек.