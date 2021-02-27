Новым югорским детским омбудсменом назначили Людмилу Низамову

Фото: правительство Югры

Начинала карьеру с должности учителя географии в сургутской школе №2, затем работала главным специалистом управления социальной защиты администрации Югры – таков краткий послужной список югорчанки Людмилы Низамовой. Ее депутаты окружной думы утвердили новым уполномоченным по правам ребенка в Югре.

Людмила Низамова с сентября 2011 года занимала пост заместителя директора – начальника управления социальной поддержки и помощи департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Прежде, чем кандидатуру Людмилы Низамовой утвердили члены окружного заксобрания, ее согласовала уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

Предшественницей Низамовой была Татьяна Моховикова, она занимала пост с 2009 года, два срока. За 12 лет работы ее поблагодарила глава Югры Наталья Комарова.