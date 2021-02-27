Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков познакомился с юнармейцами Сургутского района

Фото: администрация Сургутского района

Член главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Труненков и начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ХМАО-Югры Шавкат Булатов побывали в Сургутском районе с рабочим визитом. В Русскинской школе гости встретились с юнармейскими отрядами «Сокол», «Север» и «Факел».

Как отмечают организаторы, встреча прошла по хантыйским обычаям и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Новоиспеченным юнармейцам повезло чуть больше других, почетные гости во время торжественной церемонии посвящения бойцов вручили им удостоверения и нагрудные значки.

– Это волнительное событие останется в сердцах ребят на всю жизнь. Теперь они стали частью масштабного патриотического движения. И, это не только большая честь, но и ответственность. Перед ребятами стоит задача быть первыми не только в учебе, но и во всех делах, начинаниях. Ну а руководители, наставники, в том числе и мы, окажем помощь во всех начинаниях, – сказал Дмитрий Труненков.

Затем для гостей провели экскурсию по школе, показали музейные экспозиции, организованные выставки, рассказали о мероприятиях, которые проводились в рамках месячника, посвященному Дню защитника Отчества. Ребята организовали мастер-классы по разборке-сборке автомата, стрельбе в электронном тире, по национальным видам спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, национальный тройной прыжок. Виктор Русскин предложил сыграть Труненкову в шашки на интерактивном комплексе и одержал победу.

Завершилась встреча диалогом с чемпионом, где ребята смогли задать свои вопросы. Юнармейцы узнали, что известный российский бобслеист родом из простой сельской семьи, любит животных. Однажды случайно попробовал себя в бобслее и сразу же и навсегда влюбился в этот вид спорта.