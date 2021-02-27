Открыта регистрация на югорский форум «Нефтяная столица»

Фото: oilcapital.admhmao.ru

Четвертый международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» состоится в Ханты-Мансийске 24-25 марта. Уже началась регистрация участников. Само событие пройдет в гибридном формате – онлайн и офлайн.

Как поясняют организаторы, форум приурочен к 90-летию со дня рождения заслуженного советского и российского геолога, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова. Участие в мероприятии могут принять молодые специалисты нефтяных компаний, научно-образовательных центров и институтов, студенты российских и зарубежных отраслевых вузов и ссузов.

На форуме кроме работы основных площадок также пройдет международная молодежная научно-практическая конференция под эгидой совета молодых ученых Российской академии наук и конкурс инновационных проектов, лучшие из которых получат финансовую поддержку для дальнейшего развития и продвижения.

Организаторы форума – правительство Ханты-Мансийского автономного округа, совет молодых ученых РАН, Российский национальный комитет мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, АНО «Интеллектуальный клуб», торгово-промышленная палата Югры. Партнеры – компании «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть».