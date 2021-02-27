Погода в Югре на 27 февраля: приятный морозец

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Сегодня, 27 февраля, в Югре ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный до 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до -29… -34 градусов, по восточной половине округа местами до -40 градусов, по южной – до -23 градусов. Днем в Ханты-Мансийском автономном округе потеплеет до -18… -23 градусов, местами термометры покажут -24… -29 градусов.

Ханты-Мансийск: -23 градуса, переменная облачность, ветер западный 2-7 м/с.

Сургут: -24 градуса, преимущественно ясно, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.

Нижневартовск: -23 градуса, преимущественно облачно, ветер легкий, западный 2 м/с.

Нефтеюганск: -24 градуса, ясно, ветер слабый, южный 4 м/с.

Когалым: -25 градусов, облачно, ветер легкий, западный 3 м/с.