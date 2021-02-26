В Ханты-Мансийске подвели итоги Первенства Югры по теннису Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Ханты-Мансийский Центр развития теннисного спорта принял у себя в гостях около сотни долгожданных спортсменов из 21 города России. Девушки и юноши до 13 и до 17 лет боролись за кубки и медали в течение пяти последних дней. Это первые соревнования по теннису со времён введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

- Я очень доволен, что, наконец, открылся соревновательный цикл, — поделился главный судья соревнований Алексей Саламаха.

Алексей Саламаха также рассказал, что последнее мероприятие по теннису состоялось год назад. В связи с этим у спортсменов были определённые сложности: некоторые игроки потеряли рейтинговые очки, соответственно расстановка сил немного изменилась. Но в общем и целом, турнир прошёл на хорошем уровне и без замечаний.

Довольными остались и гости, и участники соревнований, некоторые из которых приехали семьями.

Первое место среди девушек до 17 лет заняла Алина Костина из Ханты-Мансийска. А среди юношей в той же возрастной категории первенство одержал Ренат Ниязов из окружной столицы.