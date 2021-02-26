В Югре создали первую в России базу домашних и бездомных животных Фото: Виктория Терина

В Югре создали первую в России базу домашних и безнадзорных животных. Теперь югорчане смогут найти питомца через электронную базу, а также узнать интересную информацию, например о том "Как избежать укуса" или "Основы поведения при встрече с собаками".

Хозяева, чей четвероногий друг потерялся или житель округа, решивший приютить кошку или собаку может получить или разместить об этом информацию через сайт базы. Также система расскажет, как в регионе работают с бездомными животным, на ресурсе можно найти полезную для владельцев информацию.

Что интересно, кроме информации о животных на портале есть услуги, такие как: одежда для животных, услуга стилиста, ветеринарная помощь и даже психолог для животных.

Стоит отметить, что кошек и собак в России с 1 января 2021 года необходимо регистрировать в ветеринарной службе — чипировать. Данные вносят в электронную базу. Югра стала первым регионом в стране, где разработали такую систему. В планах её интегрировать с общероссийской, а владельцев животных без чипа начнут штрафовать.