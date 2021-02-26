Сургутским детям развивают интерес к точным наукам Фото: Администрация Сургута

Сургутские детские сады развивают инновационную образовательную концепцию "Енотик". Кроме того, 18-ти детским садам города присвоили статус федеральных сетевых инновационных площадок.

Это значит, что в каждом садике организованы центры для занятий "Енотик", где дети в игровой форме исследуют мир науки. В центрах создали особую развивающую среду. Специально для этих занятий купили пособия, измерительные приборы, микроскопы, планшеты, игры и многое другое. Все это позволяет детям познавать и изменять окружающий мир, способствует развитию интереса к точным наукам. Стоит отметить, что занятия предназначены для детей 5 - 8 лет, а дети младше пока знакомятся с этой средой на экскурсиях.

Мы писали ранее, как в Сургутском районе открыли новый детский сад "Северное сияние", в котором создали все необходимое условия для укрепления здоровья детей. Кроме того, в новом саду разработаны адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, для умственно отсталых детей.