В Югре пройдет региональный этап конкурса «Без срока давности» Фото: официальный сайт конкурса

Региональный этап всероссийского конкурса сочинений школьников «Без срока давности» пройдет в Югре с 1 по 15 марта.

Задача конкурса в сохранении и увековечении памяти о Великой Отечественной войне, воспитании уважения к памяти о героических и трагических событиях тех лет, приобщении подрастающего поколения к изучению истории страны.

Участвовать в соревнованиях могут учащиеся школ округа в 3 категориях: 5-7 классы, 8-9 классы, учащиеся в возрасте не старше 18 лет.

На региональный этап конкурса от каждого муниципалитета принимается по 1 сочинению в каждой из категорий участников, набравших максимальное количество баллов. Всю информацию можно уточнить на официальном сайте конкурса.

Победителей регионального этапа определят по итогам оценки жюри. На федеральный этап, который пройдет с 16 марта по 15 апреля, направят 3 сочинения – по 1 от каждой категории учащихся, набравших максимальное количество баллов.

Списки победителей и призеров опубликуют на сайте центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.