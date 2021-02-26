В Советском районе у пенсионера украли бензопилу Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 65 преступлений, по горячим следам раскрыто 39.

В Советском районе у пенсионера украли бензопилу стоимостью 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В краже подозревается 37-летний безработный мужчина. Он решил пополнить свои доходы за счет продажи чужого имущества, но не успел продать похищенное.

Житель Нефтеюганского района решился на кражу на рабочем месте. Он на территории производственной базы похитил кабельную продукцию. Сумма ущерба, нанесенного предприятию составила 50 тысяч рублей. Через несколько дней мужчина вернулся на место происшествия и снова украл кабельную продукцию, 2 тепловые пушки, 2 светодиодных прожектора и кондиционер оконного типа. Таким образом, общий ущерб составил свыше 180 тысяч рублей.

Кроме того, в минувшие сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления. 26-летний вартовчанин, находясь в одном из торговых центров города, украл с банковского счета женщины 7 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. В настоящий момент мужчина признался в притуплении и отбывает наказание в ИК-1.