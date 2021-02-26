Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 февраля 2021 года увеличилось на 116 человек Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Югре за минувшие сутки составило 116 человек и выявлены они в 18 муниципалитетах округа. С марта на территории ХМАО зарегистрировано и лабораторно подтверждено 51 233 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 диагностирована пневмония, у 5 человек бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 113 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 421 человек, сняты с наблюдения 187 644 жителя округа. За сутки на COVID-19 обследованы 1 864 человека, всего прошли обследование на коронавирус 1 416 464 югорчанина.

За сутки больше всего заболевших выявлено: в Сургуте – 26; Нижневартовске – 16; Ханты-Мансийске – 14 и Нефтеюганске – 11.

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы также: в Когалыме – 8 и Октябрьском районе – 6.

Закрывают список по заболеваемости COVID-19: Мегион – 4; Советский район – 4; Сургутский район – 4; Пыть-Ях – 3; Радужный – 3; Урай – 3; Югорск – 3; Белоярский район – 3; Нефтеюганский район – 3; Нягань – 2; Ханты-Мансийский район – 2; Покачи – 1.

По-прежнему в тяжелом состоянии находятся 66 пациентов, 35 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 739 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 207 жителей региона, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 49 053 югорчанина.