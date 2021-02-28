Погода в Югре на 28 февраля 2021 года: солнечно, морозно

В Югре солнечно и морозно. Фото: Ольга Крыльцова

В Ханты-Мансийске: Днём -24 °С, ночью -32 ºС. Ясно. Без осадков. Ветер восточных направлений 3-4 м/с.

В Сургуте: Днём -25 °С, ночью -33 °С, ясно, ветер восточный 2-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём -25 °С, ночью -31 °С, ясно, ветер южный 2-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -25 °С, ночью -32 °С, ясно, ветер восточный 3-5 м/с.

В Когалыме: Днём -26 °С, ночью -32 °С, ясно, ветер южный 2-3 м/с.

В этот день почитается память апостола Онисима. Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Еще говорили: "Как в феврале аукнется, так осенью откликнется" - по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.