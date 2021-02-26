Югорчанина на 100 тысяч рублей обокрал собственный племянник Фото: pixabay.com

В Нефтеюганском районе в полицию обратился житель городского поселения Пойковский и сообщил о краже денег с банковской карты. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, которым оказался 20-летний ранее судимый уроженец Кургана, племянник заявителя.

Следователь выяснил, что молодой человек находился в Нефтеюганском районе проездом, остановился у своего родственника. В день отъезда, ожидая у придорожного кафе попутного транспорта, подозреваемый попросил воспользоваться телефоном родственника. Увидев приложение банка, молодой человек перевел деньги своего дяди на свой счет. Вернув родственнику уже разряженный телефон, молодой человек скрылся в ближайшем кафе. Потерпевший не дождался возвращения племянника и вернулся домой. Спустя время тот увидел, что с его счета исчезло 100 тысяч рублей.

Молодого человека задержали оперативники Нефтеюганского района в Челябинске, ему предъявлено обвинение. Материалы уголовного дела направлены в суд.