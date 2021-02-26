Из-за смерти рабочего на месторождении в Югре возбуждено уголовное дело Фото: Татьяна Коркина

По случаю смерти 46-летнего старшего оператора ремонтной бригады организации – подрядчика на Имилорском месторождении возбуждено уголовное дело. Сургутский межрайонный следственный отдел выясняет причин и все обстоятельства возгорания нефтепродуктов на буровой установке. Уголовное дело заведено по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека".

Напомним, что трагедия произошла 24 февраля 2021 года около 9 часов 30 минут при проведении работ по герметизации скважины. Из-за прорыва нефтепродуктов и внезапного их возгорания погиб человек.

По уголовному делу проводится расследование. Следователи выясняют причины смерти погибшего и причины прорыва нефтепродуктов и их возгорания, а также выясняют кто виноват в трагедии.

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Напомним, мы писали ранее о том, как в Белоярском районе на магистральном газопроводе погибли рабочие.