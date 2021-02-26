В Нижневартовске ковид центры уменьшают часы работы Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 1 марта круглосуточная служба неотложной помощи в поликлинике №1 меняет режим работы и переходит на 12-часовой рабочий день. Служба КТ диагностики и консультирования врачом терапевтом начала свою работу в июле прошлого года, на пике 1-ой волны коронавируса. В помощь стационарам она перешла на круглосуточный режим с октября, когда отмечался рост заболеваемости и в инфекционных госпиталях регистрировалось большое количество обращений заболевших. - Сейчас мы ежесуточно не превышаем отметки в 24-28 КТ исследований. Из них только в 45% случаев выявляются вирусные пневмонии. Тяжелых форм за последнее время фиксируется крайне мало. Поэтому принято решение снизить нагрузку на медицинский персонал и уменьшить трудовую смену до 12 часов, - отметила главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина.

Стоит отметить, что на 6-дневную рабочую неделю перешли фильтр-боксы поликлиник №2 и №3. Универсальным фильтр-боксом для всех пациентов по-прежнему остается фильтр в поликлинике №1. Он работает ежедневно с 8.00 до 20.00.

- Сегодня в ковид центрах поликлиник под наблюдением 688 вартовчан. С диагнозом COVID-19 - 88 человек, из них болезнь с симптомами ОРВИ протекает у 55 пациентов. С пневмониями 458 человек. Такие показатели позволяют нам постепенно выводить врачей из ковид центров и возобновлять их плановые профильные приемы, - рассказала Светлана Владимировна. - Потребности в круглосуточной помощи у жителей Нижневартовска пока нет. Но мы готовы снова развернуть свои ковидные центры и службу неотложной помощи, как только этого потребует обстановка, - отметила руководитель поликлиники.