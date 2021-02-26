Сургутяне, избившие мужчину в поиске наркотиков, отсидят за убийство Фото: pixabay.com

Сургутские следователи собрали множество доказательств, которые признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям Сургутского района. Парней признали виновными по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", кроме того, один из подсудимых признан виновным в "вовлечении несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление".

Преступление молодые люди совершили 31 декабря 2016 года в период с 15 до 23 часов. Стоит отметить, что один из преступников на тот момент не достиг совершеннолетия. Парни избили 21-летнего сургутянина, нанеся ему не менее 30 ударов руками, ногами, деревянной палкой и другими предметами по различным частям тела, в том числе груди и голове. Своими действиями они пытались узнать у жертвы место хранения наркотиков. От полученных травм потерпевший скончался в автомобиле преступников.

Подсудимые хотели скрыть следы преступления и перевезли тело в лес, где сбросили в прорубь реки Чёрная. Тело потерпевшего нашли только в июле 2017 года.

Во время судебного рассмотрения уголовного дела 34-летний подсудимый скончался из-за заболевания.

Приговором суда 36-летнему мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 21-летний подсудимый, бывший на момент совершения убийства несовершеннолетним, приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.