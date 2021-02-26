Жительница Мегиона не поверила своей интуиции, но поверила аферистам Фото: pixabay.com

На "удочку" мошенникам попалась 54-летней жительница Мегиона. Ей позвонила девушка и представилась менеджером службы безопасности банка. Она сказала, что у потерпевшей подключен авто платёж за коммунальные услуги в размере 3 тысяч рублей. Услышав в ответ, что такого быть не может, девушка переключила жертву на старшего менеджера, которая предположила, что счета югорчанки пытаются взломать мошенники. После чего девушка попросила назвать номера банковских карт, что и сделала потерпевшая. На телефон стали приходить пароли, но югорчанка их не назвала, так как начала догадываться, что её обманывают.

Затем, мошенники несколько раз звонили с разных номеров, пока потерпевшая всё-таки снова не подняла трубку. Девушка уверила её в том, что звонит из банка, и потерпевшая ей поверила. Руководствуясь указаниями мошенника, женщина обналичила кредитную карту и закрыла свои счета, а после несколькими операциями перевела 145 тысяч рублей на номера, которые ей диктовала аферистка.

Потерпевшая поняла, что разговаривает с мошенниками, как только звонившая предложила ей взять кредит и вносить деньги на номера, якобы это поможет разоблачить мошенников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.