В Ханты-Мансийске на станции скорой помощи провели пожарные учения Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске провели пожарные учения, в них участвовали специалисты 7 пожарно-спасательного отряда, скорой медицинской помощи, полиции, спасательных служб и организаций жизнеобеспечения города.

Более 50 человек и 13 единиц техники участвовали в мероприятии. Пожарные и спасатели отрабатывали совместные действия по тушению условного возгорания, которое, согласно замыслу, произошло в кухонном помещении на втором этаже в результате короткого замыкания.

В здании обнаружены "пострадавшие", которых незамедлительно вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Одновременно организованы работы по тушению пожара.

- Пожары в лечебных заведениях всегда сложны и имеют свои особенности – это не только наличие людей, но и возможное выделение токсичных веществ при горении фармацевтических препаратов, - рассказал начальник 7 пожарно-спасательного отряда Вадим Люкшин.

Он отметил важность и необходимость подобных тренировок, так как они помогают проверить готовность сотрудников учреждения к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

Кроме того, такие пожарно-тактических учения помогают проверить знания обязанностей и практическое выполнение действий обслуживающего персонала и администрации учреждения на случай пожара. А также не помешает тренировка личного состава пожарных подразделений и их взаимодействие со службами жизнеобеспечения.