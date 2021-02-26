Погода в Югре на 26 февраля 2021 года: температура воздуха до -45 °С Фото: Виктория Терина

С 25 по 26 февраля по восточным районам ожидается сильный мороз с температурой воздуха -45 °С и ниже.

Метеорологическая обстановка в Югре 26 февраля: Днём температура воздуха-20,-25 °С, в западных районах -14,-19 °С, в восточных районах -26,-31 °С. Ночью -30,-35 °С, при прояснениях -40,-45 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -22, -24 °С, ночью -33, -35 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с.

В Сургуте: Днём -30 °С, ночью -31 °С, облачно с прояснениями, ветер западный 1-2 м/с.

В Нижневартовске: Днём -31 °С, ночью -34 °С, облачно с прояснениями, ветер западный 2 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -29 °С, ночью -32 °С, малооблачно, ветер западный 2 м/с.

В Когалыме: Днём -31 °С, ночью -32 °С, ясно, ветер северо-западный 1-3 м/с.

Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой. Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.