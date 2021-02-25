В Югре вновь переносятся спортивные забеги «Лыжни России — 2021» Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Суровая Югорская погода вновь диктует свои условия для повседневной и активной жизни. Спортивные забеги и массовое катание «Лыжни России» вновь переносятся.

В Нефтеюганском районе мероприятие пройдёт 27 февраля. В Кондинском районе — 6 марта. Для жителей Урая, Лангепаса, Югорска, Нефтеюганска, Сургута, Покачей, а также Сургутского, Берёзовского районов – 13 марта. Белоярский район примет спортсменов 20 марта, а Октябрьский район — 27 марта. В Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Советском районе «Лыжня России» переносится на 6 марта. Стоит отметить, что Нягань уже приняла у себя лыжников 20 февраля.

Мероприятие в этом году пройдет в 16-ти муниципалитетах Югры. Место проведения мероприятия в Ханты-Мансийске остаётся прежним – Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко.

Напомним, мы писали ранее про хэштег #лыжня2021хм, который озаглавит креативные фотографии с «Лыжни России» в социальных сетях ВК, Instagram или Facebook. Кроме того, организаторы спортивного мероприятия подготовили для участников массу подарков.