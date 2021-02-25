В Ханты-Мансийске активно ведется вакцинация от COVID-19 Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске фиксируется стабильное ежесуточное снижение числа пациентов, с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал Глава города Максим Ряшин в во время заседания регионального оперативного штаба.

Кроме того, в городе, как и в целом по региону, активно ведётся прививочная кампания.

- С начала добровольной вакцинации первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» привито 2762 жителей Ханты-Мансийска, вторым – 1060. Это сотрудники медицинских организаций, граждане старшего возраста, работники сферы социального обслуживания и образования, - рассказал Максим Ряшин.

Губернатор Югры поручила рабочей группе по медицинскому, противоэпидемическому и социальному обеспечению оценить данные листов ожидания, своевременность информирования югорчан о поступлении вакцины в регион и приглашения для вакцинации в учреждения здравоохранения.

Также на заседании озвучили, что сотрудниками полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора продолжаются контрольно-рейдовые мероприятия на объектах торговли, транспорте, общественных местах. В этой работе участвуют группы общественного контроля. Только за последнюю неделю общественники провели 25 рейдов. Все предписания, в том числе по проведению дезинфекции исполнены.

Напомним, мы писали о том, что в округе продлен режим самоизоляции для югорчан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин.