Возрастная сургутянка умерла в погоне за красотой Фото: pixabay.com

В Сургуте следственные органы проверят все причины и обстоятельства смерти 68-летней местной жительницы.

Как сообщается в ведомстве, 20 февраля 2021 года около 13 часов 30 минут при подготовке к косметологической процедуре в одной из частных медицинских организаций города Сургут женщине ввели местную анестезию, после чего она начала задыхаться и потеряла сознание. Приехавшие врачи скорой медицинской помощи, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, констатировали смерть женщины.

Предварительно установленной причиной смерти явилась ишемическая болезнь сердца.

Для того, чтобы выяснить все обстоятельства смерти, следователи изучают медицинскую документацию. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

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