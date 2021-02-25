Житель Лангепаса по инструкции перевел деньги мошенникам Фото: pixabay.com

Жителю Лангепаса позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший пояснил, что в полицию поступила информация из банка о том, что кто-то пытается снять деньги с его счета. После того, как югорчанина соединили с «сотрудниками службы безопасности банка», ему посоветовали скачать антивирусную программу и просканировать телефон, а также скачать приложение «Quick Support».

Мужчина согласился с советами лже-банкиров, а когда выполнил указания злоумышленников, с его счетов сняли 530 тысяч рублей.

Полиция призывает югорчан быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным во время телефонных разговоров. Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Кроме того, нельзя сообщать полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. О подозрительных происшествиях сообщайте в полицию по телефону - 102.