Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 февраля 2021 года увеличилось на 122 человека Фото: pixabay.com

Коронавирусная пандемия продолжается и за минувшие сутки на территории региона подтверждено 122 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. С марта в Югре зафиксировано 51 117 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 98 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 пациентов диагностирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 121 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 669 жителей округа, сняты с наблюдения – 187 115 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 987 человек, всего прошли обследование 1 414 782 человека.

Больше всего случаев за сутки выявлено: в Сургуте – 25; Ханты-Мансийске – 15; Нижневартовске – 13; Нефтеюганском районе – 13.

Также случаи ковида зафиксированы за день: в Югорске – 8; Октябрьском районе – 7; Сургутском районе – 6; Когалыме – 5; Нефтеюганске – 5.

Закрывают список по заболеваемости: Радужный – 4; Урай – 4; Кондинский район – 4; Пыть-Ях – 3; Нижневартовский район – 3; Лангепас – 1; Мегион – 1; Нягань – 1; Белоярский район – 1; Березовский район – 1; Советский район – 1; Ханты-Мансийский район – 1.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 72 пациента, 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 737 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 170 жителей автономного округа, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 48 846 югорчан.