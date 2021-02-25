Молодой сургутянин обокрал овощной ларек на 80 тысяч рублей Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 52 преступления, по горячим следам раскрыто 33.

Неоднократно судимый 19-летний сургутянин решил ограбить овощной ларёк. В ночное время он разбил окно входной двери, молодой человек залез в помещение, откуда украл продукты, почти на 80 тысяч рублей. Подозреваемый признался в преступлении, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть Когалыма обратилась местная жительница с заявлением о краже. Она рассказала, что кто-то в вечернее время проник в её квартиру и украл 2 золотых обручальных кольца, общей стоимостью 60 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого – им оказался 34-летний мужчина, которого взяли под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Также в минувшие сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления. Сургутянин хотел купить красную икру. Нашёл через интернет продавца и списался с ним. Мужчины договорились об оплате в 30 тысяч рублей, которые северянин успешно перевёл. Но продавец оказался 31-летним безработным мошенником, который обманывал людей и наживался на их доверчивости.