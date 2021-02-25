Югорчанка училась заработку на бирже и потеряла огромную сумму Фото: Виктория Терина

В Нижневартовском районе 40-летнюю жительницу обманули мошенники. Женщина обратилась в полицию с заявлением и рассказала, что ей позвонил представитель брокерской компании с предложением начать обучение на бирже. Женщина решила принять предложение злоумышленника и начала вести с ним разговор по скайпу.

На протяжении 8 дней югорчанка общалась с «брокером» и считала, что действительно проходит обучение и учится заработку на бирже. По совету аферистов северянка установила программу, в которой ввела свои личные данные и данные банковской карты. Таким образом, лже-брокер получил доступ ко всем счетам и данным потерпевшей. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 800 тысяч рублей. На сумму более 1,5 миллионов заявительница оформила кредит, в надежде, что заработает намного больше.

Потерпевшая знала о случаях мошенничества из СМИ, но не ожидала, что на их уловки попадёт в брокерской компании.

Следователем МОМВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят проверку и разыскивают аферистов, причастных к совершению преступления.