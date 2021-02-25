В Белоярском районе автоинспекторы спасли от замерзания грузовик с игрушками Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

Уже несколько дней на территории Югры сохраняется аномально холодная погода. Низкие температуры воздуха, как правило, являются частой причиной неполадок транспорта в пути.

Так, в Белоярском районе, недалеко от 21 километра автодороги «Подъездная к г. Белоярский», сотрудники ДПС заметили грузовой автомобиль «Мерседес», остановившийся на обочине. Госавтоинспекторы поторопились на помощь к водителю автомобиля. Мужчина рассказал, что на протяжении 17 часов не может справиться с поломкой транспорта, замерзла топливная система, многократные попытки запустить автомобиль оказались тщетными.

Сотрудники ГИБДД сориентировались в ситуации и помогли уже отчаявшемуся водителю устранить техническую неисправность. А также обогрели водителя. Как оказалось, мужчина доставлял игрушки в сеть магазинов товаров для детей. Автомобиль ехал из Подмосковья через Тюмень и Ханты-Мансийск. Оставшуюся часть товара мужчина вёз в Белоярский.

После помощи дорожных полицейских водитель смог продолжить путь.