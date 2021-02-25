В Югре стартует неделя донорского совершеннолетия Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Весну Служба крови встречает неделей донорского совершеннолетия. С 1 по 5 марта станция переливания крови в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске приглашает школьников и студентов, кому уже исполнилось 18 лет, принять участие в донорской акции.

- Этим мероприятием мы привлекаем в донорское движение активную молодежь Югры. Нам важно пополнять число кадровых доноров, - рассказывает главный врач Окружной станции переливания крови Юрий Чемакин.

Заранее для студентов проводят лекции, на которых рассказывают о необходимости донорской крови и её компонентов, о том, как важно быть донором. Но есть важные условия для этого: всем участникам акции необходимо весить не менее 55 кг, иметь при себе паспорт с местной пропиской или временной регистрацией, флюорографию, пройденную не более года назад. Кроме того, за 2 дня до сдачи крови нужно соблюдать донорскую диету - отказаться от жирной, солёной, копчёной пищи, не употреблять спиртные напитки и медицинские препараты, перед посещением станции переливания крови обязательно легко позавтракать - на голодный желудок сдавать кровь нельзя, надеть удобную одежду - под теплой кофтой или толстовкой должна быть футболка или майка.

Участники акции получат памятные грамоты о первой кроводаче и сувениры с донорской символикой.