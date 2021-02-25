Сургутянин хотел купить игровую приставку, но "подарил" деньги аферисту Фото: pixabay.com

В Сургуте 22-летний житель города и обратился в полицию, и сообщил о мошенничестве.

Он рассказал, что увидел на сайте бесплатных объявлений «Авито» информацию о продаже игровой консоли «Sony PlayStation 4 Pro» по привлекательной цене. Продавец в переписке и в разговоре по телефону убедил молодого человека внести полную стоимость приставки, пообещав отправить товар «Почтой России». Сургутянин, не подозревая об обмане, перевёл незнакомцу 20 тысяч рублей. Консоль северянин так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция просит югорчан быть бдительными и помнить, что в случае покупки товара на сайтах бесплатных объявлений необходимо выбирать продавцов в своём городе или регионе, встречаться с ними лично и в безопасном месте. Кроме того, не соглашаться на предоплату, а лучше оплачивать товар после получения.

Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь по телефонам: 02, 102.