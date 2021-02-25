Погода в Югре на 25 февраля 2021 года: холодно, без осадков Фото: Виктория Терина

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 25 по 26 января 2021 года по Нижневартовскому, Сургутскому районам ожидается аномально холодная погода сильный мороз -45 градусов и ниже.

Метеорологическая обстановка в Югре 25 февраля: Днём температура воздуха -22,-27 °С, по восточным районам -32,-37 °С. Ночью -30,-35 °С, по восточным районам -39,-44 °С, днем -22,-27 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -25, -27 °С, ночью -33, -35 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с.

В Сургуте: Днём -30 °С, ночью -36 °С, ясно, ветер северный 2-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -29 °С, ночью -37 °С, ясно, ветер северо-восточный 2-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -31 °С, ночью -35 °С, ясно, ветер северо-восточный 2-4 м/с.

В Когалыме: Днём -32 °С, ночью -37 °С, ясно, ветер северо-восточный 3-5 м/с.