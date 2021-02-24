В Югре реализуют уникальный детский проект «Язык народа моего» Фото: Управление общественных связей / Детский этнокультурный центр «Лылын союм»

В Ханты-Мансийске представители детского этнокультурного центра «Лылын союм» реализуют уникальный просветительский проект «Язык народа моего». Благодаря проекту, хантымансийцы смогут познакомиться с бытом, культурой и языками ханты и манси во время мобильных экскурсий и других мероприятий, которые пройдут в течение всего года.

В центре «Лылын союм» 25 февраля состоится круглый стол, на котором обсудят концепцию мероприятий в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного ООН с 2022 года, а также реализация просветительского проекта «Язык народа моего».

- В рамках проекта запланированы не только крупные события - выставки, конкурсы и театрализованные концерты, но и камерные, мобильные, рассчитанные на небольшой круг участников. Одно из них - «Культура народа в чемодане». Сотрудники центра выезжают на предприятия, в учебные заведения города с мобильной экскурсией, которая помогает погрузиться в культуру и родной язык коренных народов, - рассказала директор центра Ирина Кибкало.

Жители города заинтересовались в проекте Первыми участниками экскурсии стали студенты ЮГУ.

- Я родилась и выросла в Казахстане. В Югре - учусь, и мне интересны культура, язык и обычаи этого региона. Кроме того, мне, как будущему журналисту, это пригодится в работе. Я с удовольствием выучила первые слова на хантыйском языке: «здравствуйте», «спасибо», «меня зовут Настя», - поделилась своими впечатлениями студентка Анастасия Белуш.

Ко Дню защиты детей работами победителей городского творческого конкурса «Живой мир тайги в сказаниях Югры» будут оформлены два городских маршрутных автобуса, а к 1 сентября - ещё три школьных.