В Урае за вымогательство задержаны ранее судимые мужчины Фото: Татьяна Коркина

В декабре прошлого года в дежурную часть ОМВД России по городу Ураю поступило сообщение от 36-летнего местного жителя о том, что знакомые вымогают у него деньги.

Как рассказал мужчина, к нему в кафе подошел молодой человек, схватил за горло и стал требовать, чтобы мужчина дал ему 120 тысяч рублей в течение 4 дней. Мужчина стал защищаться, но преступник, в свою очередь, подозвал знакомого, взял у него нож и продолжил угрожать. Потерпевший выбежал на улицу, где потасовка продолжилась. Своевременно прибывший наряд ГИБДД предотвратил возможные последствия.

Как выяснилось, подозреваемые раньше уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера и преступлений против личности.

В настоящее время следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Вымогательство». Обвиняемые заключены под сражу сроком до 4 месяцев. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.