По восточным районам Югры ожидается сильный мороз Фото: Виктория Терина

По восточным районам Югры 25-26 февраля синоптики прогнозируют сильный мороз с температурой воздуха -45 градусов и ниже. Низкие температуры ожидаются и по северным районам региона.

В такой ситуации спасатели напоминают об осторожности, следует воздержаться от поездок на дальние расстояния на авто. Не оставляйте без присмотра детей.

Владельцам квартир и жилых домов, имеющим печное отопление, необходимо позаботиться о пожарной безопасности своих домов. Чтобы не случился пожар в доме, необходимо использовать электрообогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором.

В холода осложняется обстановка на дорогах. Ожидаются снежные накаты, заносы, гололед, что может привести к росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева.

Сотрудники МЧС также предупреждают: выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются дети. Избегайте длительного пребывания на улице – особенно пожилых, детей и домашних животных. В сильный холод прогулки лучше отменить.

О возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций сообщать по телефону 112.