Строительная компания в Югре выплатит девочке компенсацию за падение в канализацию Фото: pixabay.com

Прокуратура Ханты-Мансийска провела проверку по случаю падения девочки в канализационный колодец. По результатам проверки выяснилось, что в сентябре 2020 года несовершеннолетняя девочка упала в канализационный колодец и получила ушибы.

Также проверка показала, что летом 2020 года строительная компания проводила работы по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Мира в Ханты-Мансийске.

Рабочие, нарушив технологию работ, не закрыли должным образом канализационный колодец на данном участке, что и привело к падению в него ребёнка. Прокуратура внесла в адрес директора строительной организации представление, после чего нарушения устранили.

Кроме того, межрайонный прокурор в интересах девочки обратился в суд с иском о компенсации морального вреда.

Суд полностью удовлетворил иск прокурора и взыскал с организации в пользу пострадавшей малышки деньги.

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