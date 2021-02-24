Югорчанка отдала мнимому консультанту финансовой биржи крупную сумму Фото: pixabay.com

За выходные в Югре зарегистрировано 27 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. За праздничные дни мошенники обокрали югорчан почти на 7 миллионов рублей.

Так, жительница Нефтеюганска поверила мнимому консультанту финансовой биржи и решила заработать, вложив деньги под проценты. Женщина перевела 600 тысяч рублей на неизвестный счёт.

В окружной столице 43-летний мужчина доверился лже-банкиру, под предлогом застраховать свою карту от мошенников, не подозревая, что сам попался на удочку афериста. Ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.

Сургутянка поверила, что разговаривает со знакомым своей свекрови и под предлогом приобретения медицинского аппарата, перевела накопленные 60 тысяч рублей двумя платежами на неизвестную банковскую карту.

Жители Югры по-прежнему пользуются приложением «BlaBlaCar» и теряют свои деньги, попадая на аферистов. Так жители Сургута за выходные «подарили» злоумышленникам свыше 40 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.