Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 февраля 2021 года увеличилось на 125 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба Югры за минувшие сутки на территории региона зафиксировано и подтверждено 125 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. С марта лабораторно подтверждено на территории округа выявлено 50 995 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 диагностирована пневмония, у 6 человек бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 125 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 461 человек, сняты с наблюдения – 186 919. За сутки на COVID-19 обследованы 1 997 человек, всего прошли обследование 1 413 795 жителей Югры.

За сутки больше всего зарегистрировано случаев коронавируса: в Сургуте – 30; Нижневартовске – 18; Ханты-Мансийске – 14.

Также случаи коронавируса выявлены: в Сургутском районе – 9; Югорске – 7; Октябрьском районе – 7; Когалыме – 6.

Закрывают список по заболеваемости: Мегион – 4; Нефтеюганск – 4; Кондинский район – 4; Нефтеюганский район – 4; Нижневартовский район – 4; Ханты-Мансийский район – 4; Советский район – 3; Лангепас – 2; Нягань – 2; Покачи – 1; Пыть-Ях – 1; Урай – 1.

В тяжелом состоянии находятся 68 пациентов, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 2 человека скончались от ковида. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 734 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 115 жителей региона, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 48 676 югорчан.