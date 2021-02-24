Сургутянин ответит по закону за кражу шубу Фото: pixabay.com

В Югре за выходные зарегистрировано 145 преступлений, по горячим следам раскрыто 95.

Молодой человек из Нижневартовского района решил обогатиться за счёт 4 несовершеннолетних опекунов, которых воспитывает его мать. 25-летний мужчина привязал её банковскую карту к своему телефону и списал со счетов подопечных 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть Радужного обратилась женщина с заявлением о краже. По её словам, преступник проник в квартиру и похитил из серванта 300 тысяч рублей. Сотрудники полиции в доме потерпевшей в прихожей под половиком обнаружили 260 тысяч рублей. Таким образом, подозреваемые, которыми оказались неоднократно судимые 35-летняя югорчанка и её знакомый – 31-летний мужчина похитили у заявительницы порядка 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Также в выходные дни раскрыто 15 ранее зарегистрированных преступлений. В Сургуте полицейские нашли подозреваемого 34-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого. Злоумышленник украл из комиссионного магазина норковую шубу стоимостью 40 тысяч рублей. Владелица магазина сообщила о пропаже в полицию. Возбуждено уголовное дело.