В Югре за неделю зарегистрировано 68 пожаров: погиб один человек Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в округе зарегистрировано 68 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями из опасных зон спасены 11 человек, 60 - эвакуированы, огнеборцы спасли ценности и имущество югорчан на сумму более 50 миллионов рублей.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали жилые дома и квартиры, транспорт, дачи и бани. Основные причины пожаров - нарушения, связанные с использованием электрооборудования и печей, неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. От огня пострадали 45 строений и более 20 автомобилей. Травмы получили 5 человек, 1 житель региона погиб.

Спасатели 25 раз оказывали помощь при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники МЧС призывают югорчан быть бдительными и внимательными, соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы, не перегружайте электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, не используйте самодельные обогреватели.

В случае пожара сообщите по телефону 101.