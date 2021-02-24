Погода в Югре на 24 февраля 2021 года: преимущественно без осадков Фото: Виктория Терина

Местами в округе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 ºС и более.

Метеорологическая обстановка в Югре 24 февраля: Днём температура воздуха -26,-31 °С, в западных районах до -20 °С, на востоке до -37°С. Ночью -37,-42 ºС, при натекании облачности -30,-35 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4 - 9 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -28, -30 °С, ночью -37, -39 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4 - 9 м/с.

В Сургуте: Днём -32 °С, ночью -36 °С, ясно, ветер северо-восточный 4-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём -31 °С, ночью -35 °С, ясно, ветер северо-восточный 4-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -32 °С, ночью -37 °С, ясно, ветер северо-восточный 4-5 м/с.

В Когалыме: Днём -34 °С, ночью -38 °С, ясно, ветер северо-восточный 3-4 м/с.