Наталья Комарова возложила цветы к вечному огню мемориала Славы в Ханты-Мансийске

Фото: правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов к вечному огню мемориала Славы. Она состоялась сегодня, 23 февраля, в парке Победы Ханты-Мансийска.

Шествие к мемориалу началось с центральной площади столицы Югры. Почтить память погибших соотечественников в Великой Отечественной войне и других военных конфликтах пришли представители органов власти автономного округа, администрации города, члены Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, других общественных организаций, а также молодежь, жители и гости города.

Учитывая действующие в регионе ограничения, акция прошла с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Память участников боевых действий почтили минутой молчания и залпом боевых орудий.

Напоминаем, что 28 и 29 января 1918 года для защиты Советской России от внешних и внутренних врагов были созданы Красная Армия и Красный Флот. Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года. Официально праздник был установлен в 1923 году.