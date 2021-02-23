Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 февраля 2021 года увеличилось на 128 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Вторник ознаменовалась для жителей региона печальной новостью: еще два человека скончались от COVID-19. Таким образом, общее число погибших - 732.

Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 128 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 50 870. По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 19, с симптомами ОРВИ - 104, в бессимптомной форме - 5.

Картина заболеваемости в населенных пунктах выглядит следующим образом:

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 131 югорчанин излечился от коронавируса, с начала пандемии - 48 561.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 823 человека с COVID-19, с начала периода - 4 189 153. Выздоровевших - 12 943, за весь период - 3 739 344. Умерших - 417, с начала периода - 84 047.