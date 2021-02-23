В Югре мобильные бригады окружного кардиодиспансера планируют выполнить 54 выезда

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Мобильные бригады окружного кардиодиспансера планируют выполнить в 2021 году 54 выезда. Медики побывают в Радужном, Нижневартовске, Нефтеюганске, Покачях, Мегионе, Излучинске, Пыть-Яхе, Лянторе, Лангепасе и Нижнесортымском.

Сейчас зона обслуживания - это 12 муниципальных образований автономного округа с населением больше одного миллиона человек. Однако, по мнению врачей, в 2021 году добавятся и новые территории.

-Отработанный алгоритм взаимодействия специалистов окружного кардиологического диспансера с коллегами из других территорий региона способствует повышению доступности специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наше сотрудничество не ограничено только выездом мобильной бригады. Пациенты, которых мы консультируем, получают комплексное медицинское сопровождение. Лечение формируется с учетом индивидуальных особенностей организма человека, - отметила главный врач окружного Кардиодиспансера Ирина Урванцева.

Накануне мобильная бригада вернулась из Мегиона, где врачи проконсультировали более 50 пациентов. Каждый третий получил направление на госпитализацию. Еще в трех случаях помощь нужна была немедленно. Пациенты с хронической сердечной недостаточностью были направлены в стационар местной больницы.