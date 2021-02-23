Погода в Югре на 23 февраля: мороз и солнце

Погода в Югре на 23 февраля Фото: Ольга Крыльцова

Во вторник, 23 февраля, в Югре ожидается переменная облачность,преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура ночью -34...-39 градусов, по северным и западным районам -40...-45. Днем -28...-33 градуса, по северным и западным районам -34...-39.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днем -35, ночью -37. Ветер 2-5 м/с.

Сургут: ясно. Днем -34, ночью -38. Ветер 3-4 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днем -33, ночью -35. Ветер 2-4 м/с.

Нефтеюганск: ясно. Днем -34, ночью -38. Ветер 3-4 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днем -34, ночью -38. Ветер 3-5 м/с.