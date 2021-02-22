Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 февраля 2021 года увеличилось на 131 человека Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 50 742 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 131 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете.

По клинической картине: на момент выявления у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 югорчан диагностирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 099 северян, сняты с наблюдения – 186 653 человека.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 19; Нижневартовске – 17; Нефтеюганске – 15; Ханты-Мансийске – 15.

Также, случаи заболевания зафиксированы за день: в Березовском районе – 8; Нефтеюганском районе – 8; Кондинском районе – 7; Урае – 6; Когалыме – 5; Советском районе – 5; Сургутском районе – 5.

Закрывают список по заболеваемости: Югорск – 4; Мегион – 3; Нягань – 2; Покачи – 2; Радужный – 2; Белоярский район – 2; Октябрьский район – 2; Ханты-Мансийский район – 2; Лангепас – 1; Пыть-Ях – 1.

В тяжелом состоянии находятся 72 пациента, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 730 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 140 жителей региона, за весь период пандемии вылечились 48 430 югорчан.