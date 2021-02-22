Югорчане выберут объекты благоустройства на 2022 год Фото: Администрация города Нягань

В Югре проведут голосование за объекты благоустройства на 2022 год, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая. Для удобства югорчан оно состоится на единой для всей страны онлайн-платформе. Таким образом каждый сможет принять участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Опыт голосования в режиме онлайн у жителей округа уже есть. Так, на портале «Открытый регион – Югра» в разделе «Комфортная Югра» проходило рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в первую очередь в 2020 - 2021 годах. Общественные обсуждения по выбору территорий для благоустройства в этом году в населенных пунктах региона с численностью населения до 20 тысяч человек продолжатся на окружном ресурсе в период до 1 марта 2021 года.

Стоит отметить, что проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется в России с 2019 года. За это время в Югре благоустроено 124 общественные территории. В частности, в прошлом году в Белоярском открыли набережную Сэй Пан, представляющую собой единую систему парков, скверов, мест для отдыха и занятий спортом.

В 2021 году хотят благоустроить 55 общественных территорий, в числе которых четыре проекта -победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это Когалым, Нягань, Покачи и Урай.