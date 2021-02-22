В Урае МЧС провели товарищеский матч по мини-футболу

В Урае провели товарищеский матч по мини-футболу Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На футбольном поле в Урае сразились команды сотрудников МЧС России и воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Товарищеский матч по мини-футболу состоялся в честь Дня защитника Отечества.

Чтобы уравнять силы, команду подростков пополнили несколько игроков из чрезвычайного ведомства. Матч превратился в настоящее сражение с обилием захватывающих моментов. Команды не хотели уступать друг другу, и в лучших спортивных традициях - победила дружба.

- Очень важно уделять внимание подрастающему поколению, прививать интерес к спорту, а также такие качества как целеустремленность, умение преодолевать сложности, работать в команде и бороться за результат, и мы хотели показать это ребятам на личном примере, – отметил начальник 71 пожарно-спасательной части Олег Захаров.

В честь праздника от пожарных и спасателей города Урая начальник Кондинского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Яремако подарил ребятам книгу о современной пожарной технике.