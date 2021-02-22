Погода в Югре на 22 февраля 2021 года: мороз и переменная облачность Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 22 февраля: Днём температура воздуха -24, -29°С, в северных районах -30, -35 °С. Ночью -33, -38 °С, при прояснениях -39, -44 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -27, -29 °С, ночью -33, -35 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 2-7 м/с.

В Сургуте: Днём -30 °С, ночью -38 °С, облачно с прояснениями, ветер северный 2 м/с.

В Нижневартовске: Днём -28 °С, ночью -37 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -31 °С, ночью -39 °С, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -33 °С, ночью -39 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 2-4 м/с.

В этот день православная церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского — затворника, жившего в 13 веке. Наблюдали и за погодой, подмечая, что зима начинает слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна — убегает зима». Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.